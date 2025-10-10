Politica scuole università | in città l' eco della pace a Gaza

«Cerchiamo di capire se il passaggio importante di queste ore porti immediatamente ai risultati e vediamo se questo piano di pace può funzionare o meno». È la reazione a caldo del sindaco Beppe Sala parlando degli sviluppi della situazione tra Israele e Palestina, con la firma della prima fase dell'accordo su Gaza proposto dagli Usa. Il sindaco poi commenta quanto avvenuto lunedì in Consiglio comunale dove parte della maggioranza ha proposto un ordine del giorno che, tra le altre cose, chiedeva la sospensione del gemellaggio tra Milano e città israeliana di Tel Aviv. Un'azione su cui è caduto il numero legale e che non ha mancato di sollevare polemiche non solo tra gli esponenti politici milanesi, ma anche fuori, tanto che il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, l'ha definita un «atto antisemita». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

