Politica in lutto morto Angelo Libetti

Messinatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica piange la morte di Angelo Libetti, storico esponente della sinistra messinese e ultimo tesoriere dei Ds, dirigente di Lega Coop. Tanti i ricordi di amici e colleghi di partito che hanno conosciuto e lavorato a fianco di Libetti, di professione architetti, negli ultimi decenni. I. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

