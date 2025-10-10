Politica in lutto morto Angelo Libetti
La politica piange la morte di Angelo Libetti, storico esponente della sinistra messinese e ultimo tesoriere dei Ds, dirigente di Lega Coop. Tanti i ricordi di amici e colleghi di partito che hanno conosciuto e lavorato a fianco di Libetti, di professione architetti, negli ultimi decenni. I. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
