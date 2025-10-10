Poker alla Svezia Italia U21 a punteggio pieno verso Euro2027
A Cesena la Nazionale di Baldini in gol con una doppietta di Pisilli e i rigori di Camarda e Berti. CESENA - Vince, fa divertire e si diverte l'Under 21 di Silvio Baldini, che rifila un netto 4-0 alla Svezia e prosegue a punteggio pieno nelle qualificazioni degli Europei 2027 di categoria. Allo stad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Gli azzurrini di Baldini calano il poker, annichilita la Svezia: il gol di Tommaso Berti la ciliegina sulla torta
LIVE Italia-Svezia 4-0, Qualificazioni Europei calcio U21 in DIRETTA: Berti chiude i conti, poker degli azzurrini!
Italia U21 show contro la Svezia Gli azzurrini chiudono la pratica nel primo tempo grazie alla doppietta di Pisilli e al gol su rigore (col cucchiaio alla Totti) di Camarda. Nel recupero del secondo tempo arriva anche il poker firmato da Berti sempre su rigore - X Vai su X
L'Italia U21 cala il poker, Svezia ko: Pisilli scatenato, Camarda di cucchiaio - Gli azzurrini di mister Baldini travolgono la nazionale scandinava: in gol anche il debuttante Berti dagli undici metri ... Riporta tuttosport.com
Splende l’Italia U21: poker alla Svezia al ‘Manuzzi’, Pisilli trascina, il ‘cucchiaio’ di Camarda - Silvio Baldini voleva un'Italia libera di testa e vogliosa di esprimere il proprio talento. Si legge su oasport.it