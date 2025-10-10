A Cesena la Nazionale di Baldini in gol con una doppietta di Pisilli e i rigori di Camarda e Berti. CESENA - Vince, fa divertire e si diverte l'Under 21 di Silvio Baldini, che rifila un netto 4-0 alla Svezia e prosegue a punteggio pieno nelle qualificazioni degli Europei 2027 di categoria. Allo stad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Poker alla Svezia, Italia U21 a punteggio pieno verso Euro2027