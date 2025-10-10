Pogba senza pace | ennesimo infortunio slitta l’esordio con il Monaco

La sfortuna non smette di perseguitare Paul Pogba, che sembra davvero senza pace. Dopo i due anni di squalifica per doping e il conseguente addio alla Juventus, il centrocampista francese dovrà ancora aspettare prima di esordire con la sua nuova squadra, il Monsco, a causa di un infortunio alla coscia rimediato in allenamento. POGBA SENZA PACE: COSA SUCCEDE Sembrava tutto pronto per il suo rientro in campo, tanto che l’ormai ex allenatore del Monaco, Hutter, aveva lasciato intendere come ciò potesse avvenire il prossimo 18 ottobre nel match di campionato contro l’Angers. E, invece, ecco un altro contrattempo, l’ennesimo della carriera di Pogba. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pogba senza pace: ennesimo infortunio, slitta l’esordio con il Monaco

In questa notizia si parla di: pogba - pace

Bisognerà ancora aspettare per il debutto di Paul Pogba con la maglia del Monaco. ?Come rivelato da Nice-Matin, infatti, Pogba avrebbe accusato un dolore alla coscia destra durante l'allenamento: dunque dovrà sottoporsi ad accertamenti, ma ad ora se - facebook.com Vai su Facebook

Altra mazzata per #Pogba https://bmbr.cc/7lme77k - X Vai su X

L’Afghanistan senza pace: il terremoto è l’ennesima tragedia - La stima provvisoria è di 800 morti e più di 3mila feriti, tra ... Lo riporta vita.it