Pogba senza pace | ennesimo infortunio slitta l’esordio con il Monaco

Sport.periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfortuna non smette di perseguitare Paul Pogba, che sembra davvero senza pace. Dopo i due anni di squalifica per doping e il conseguente addio alla Juventus, il centrocampista francese dovrà ancora aspettare prima di esordire con la sua nuova squadra, il Monsco, a causa di un infortunio alla coscia rimediato in allenamento. POGBA SENZA PACE: COSA SUCCEDE Sembrava tutto pronto per il suo rientro in campo, tanto che l’ormai ex allenatore del Monaco, Hutter, aveva lasciato intendere come ciò potesse avvenire il prossimo 18 ottobre nel match di campionato contro l’Angers. E, invece, ecco un altro contrattempo, l’ennesimo della carriera di Pogba. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

pogba senza pace ennesimo infortunio slitta l8217esordio con il monaco

© Sport.periodicodaily.com - Pogba senza pace: ennesimo infortunio, slitta l’esordio con il Monaco

In questa notizia si parla di: pogba - pace

L’Afghanistan senza pace: il terremoto è l’ennesima tragedia - La stima provvisoria è di 800 morti e più di 3mila feriti, tra ... Lo riporta vita.it

Cerca Video su questo argomento: Pogba Senza Pace Ennesimo