Pogba il calvario continua | nuovo stop per l’ex Juve e rientro in campo col Monaco ancora rimandato Le ultime sul francese
Pogba è costretto a fermarsi di nuovo per un leggero fastidio muscolare accusato in allenamento: rinviato ancora il rientro con la maglia del Monaco. L’attesa per rivedere Paul Pogba in campo si allunga di nuovo. Sembrava tutto pronto per il suo grande ritorno, con i tifosi del Monaco che speravano di poterlo finalmente ammirare nella sfida casalinga contro l’Angers, in programma il 18 ottobre. Il debutto del “Polpo” con la sua nuova maglia è stato però nuovamente rimandato, come rivelato dal quotidiano francese Nice-Matin. L’ex giocatore della Juventus, che ha firmato con il club del Principato in estate dopo aver scontato la squalifica, ha infatti riportato un leggero fastidio muscolare durante una sessione di allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
