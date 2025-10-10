Pogba il calvario continua | nuovo stop per l’ex Juve e rientro in campo col Monaco ancora rimandato Le ultime sul francese

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pogba è costretto a fermarsi di nuovo per un leggero fastidio muscolare accusato in allenamento: rinviato ancora il rientro con la maglia del Monaco. L’attesa per rivedere Paul Pogba in campo si allunga di nuovo. Sembrava tutto pronto per il suo grande ritorno, con i tifosi del Monaco che speravano di poterlo finalmente ammirare nella sfida casalinga contro l’Angers, in programma il 18 ottobre. Il debutto del “Polpo” con la sua nuova maglia è stato però nuovamente rimandato, come rivelato dal quotidiano francese Nice-Matin. L’ex giocatore della Juventus, che ha firmato con il club del Principato in estate dopo aver scontato la squalifica, ha infatti riportato un leggero fastidio muscolare durante una sessione di allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pogba il calvario continua nuovo stop per l8217ex juve e rientro in campo col monaco ancora rimandato le ultime sul francese

© Juventusnews24.com - Pogba, il calvario continua: nuovo stop per l’ex Juve e rientro in campo col Monaco ancora rimandato. Le ultime sul francese

In questa notizia si parla di: pogba - calvario

pogba calvario continua nuovoPaul Pogba di nuovo fermo ai box, il “Pogback” è rimandato a tempo indeterminato: cos’è successo - Per Paul Pogba il calvario continua: nessun rientro fissato per il 18 ottobre, alla ripartenza della Ligue1: un fastidio muscolare alla coscia destra lo ... Secondo fanpage.it

pogba calvario continua nuovoContinua il calvario di Pogba, pessimi sviluppi - Continua il calvario di Pogba, pessimi sviluppi Paul Pogba ancora fermo: slitta il rientro con il Monaco per un nuovo fastidio fisico Da quando ha firmato con l’AS Monaco a fine ... Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Pogba Calvario Continua Nuovo