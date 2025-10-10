Pogba che calvario | il ritorno in campo col Monaco slitta ancora
. L’ex Juventus ha riportato una lieve lesione alla coscia destra Il ritorno in campo dovrà attendere ancora. La lunga e paziente attesa per rivedere Paul Pogba su un terreno di gioco si allunga: il centrocampista francese ha accusato un nuovo problema muscolare che lo costringerà a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: pogba - calvario
Pogba, il calvario continua: nuovo stop per l’ex Juve e rientro in campo col Monaco ancora rimandato. Le ultime sul francese
Il rientro era a un passo, ma arriva un nuovo stop: debutto rimandato! #Pogba Sospiro di sollievo dall'infermeria: non è il ginocchio operato! #Monaco - X Vai su X
Pogba è costretto a fermarsi di nuovo per un leggero fastidio muscolare accusato in allenamento: rinviato ancora il rientro con la maglia del Monaco - Pogba è costretto a fermarsi di nuovo per un leggero fastidio muscolare accusato in allenamento: rinviato ancora il rientro con la maglia del Monaco L’attesa per rivedere Paul Pogba in campo si allung ... Lo riporta juventusnews24.com
Monaco, Pogba, un calvario senza fine: nuovo infortunio alla coscia, rientro ancora lontano - A pochi giorni dalla possibile convocazione per il prossimo turno di Ligue 1, il francese ha avvertito un dolore muscolare durante l’allenamento, costringendo lo staff medico a bloccarne immediatament ... Riporta gonfialarete.com