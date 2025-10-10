Pogacar vuole battere Merckx Farò una cosa grandissima
L'importante è finirli, fino alla fine. D'altra parte Tadej Pogacar di problemi non se ne fa e nemmeno se li crea. Su di lui tutto scorre, panta rei, tanto lui è il re. E il re non si scompone, prosegue la sua opera, con determinazione e convinzione. Lo criticano perché vince troppo, perché lascia le briciole agli avversari, perché sbriciola le loro ambizioni ad ogni piè sospinto: lui prosegue la sua opera di demolizione e con i detriti è andato a costruire il monumento che già ora lo eleva nell'olimpo dei più grandi di sempre. «Sono pagato e bene (più di 12 milioni di euro, ndr), per correre e vincere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
