Podenzano sbanda e si ribalta in mezzo alla strada
Incidente nella serata del 10 ottobre lungo la Statale 654 tra Podenzano e Grazzano Visconti. Per cause al vaglio un Mitsubishi Pajero si è schiantato contro le ringhiere del marciapiede per poi ribaltarsi a ruote all'aria. Il conducente - illeso - è riuscito ad uscire dall'abitacolo da solo.
