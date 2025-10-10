Pluribus | Il nuovo teaser trailer della serie dell' ideatore di Breaking Bad con Rhea Seehorn

Comingsoon.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Può la persona più infelice della Terra salvare il mondo dalla felicità? Pluribus è la nuova serie di Vince Gilligan e arriva il 7 novemnbre su Apple TV+. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

pluribus il nuovo teaser trailer della serie dell ideatore di breaking bad con rhea seehorn

© Comingsoon.it - Pluribus: Il nuovo teaser trailer della serie dell'ideatore di Breaking Bad con Rhea Seehorn

In questa notizia si parla di: pluribus - nuovo

Pluribus: Il nuovo teaser trailer della serie dell'ideatore di Breaking Bad con Rhea Seehorn - Può la persona più infelice della Terra salvare il mondo dalla felicità? Lo riporta comingsoon.it

pluribus nuovo teaser trailerPluribus ora ha un teaser trailer ufficiale e fa davvero paura - Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad, per Pluribus ha voluto Rhea Seehorn di Better Call Saul che ha immerso in una serie sci- Riporta gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Pluribus Nuovo Teaser Trailer