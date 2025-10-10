Pluribus di Vince Gilligan sarà una serie assurda e inquietante | il nuovo teaser con Rhea Seehorn lo conferma
Apple TV+ ha rilasciato il nuovo teaser trailer di Pluribus, dramedy sci?fi creata dall'autore di Breaking Bad e Better Call Saul che debutterà il 7 novembre con due episodi. Niente laboratori e deserti bruciati dal sole: nel primo assaggio di Pluribus, Vince Gilligan sposta il suo sguardo in una fantascienza bizzarra e un po' disturbante, costruita su un paradosso irresistibile. Rhea Seehorn - qui ancora più magnetica e tagliente - guida un racconto dove l'infelicità non è solo uno stato d'animo ma una forza capace di ribaltare il mondo. Il teaser trailer rilasciato da Apple TV+ è un tripudio di eleganza ipnotica mixata a un'inquietudine sottopelle e uno humour caustico che alza l'asticella dell'aspettativa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: pluribus - vince
Dopo Breaking Bad e Better Call Saul, Vince Gilligan presenta la nuova serie Pluribus: ecco il primo teaser
Pluribus: la serie fantascientifica di Vince Gilligan per Apple TV+ ottiene un trailer sottilmente sinistro
Pluribus: trailer inquietante della nuova serie fantascientifica di Vince Gilligan per Apple TV
Pluribus, nuovo teaser per la serie Apple TV+ di Vince Gilligan - X Vai su X
Prepariamoci, perchè stavolta sarà un autunno da urlo per le serie tv. Quasi come quelli di 10-15 anni fa. E l'arrivo di Pluribus, l'attesissima nuova serie dal genio di Breaking Bad e Better Call Saul Vince Gilligan, sarà solo una delle punte di diamante che ci as - facebook.com Vai su Facebook
Pluribus di Vince Gilligan sarà una serie assurda e inquietante: il primo teaser con Rhea Seehorn lo conferma - Apple TV+ ha rilasciato il primo teaser trailer di Pluribus, dramedy sci-fi creata dall'autore di Breaking Bad e Better Call Saul che debutterà il 7 novembre con due episodi. Scrive movieplayer.it
Pluribus: Il nuovo teaser trailer della serie dell'ideatore di Breaking Bad con Rhea Seehorn - Può la persona più infelice della Terra salvare il mondo dalla felicità? Riporta comingsoon.it