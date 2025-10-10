Pluribus di Vince Gilligan sarà una serie assurda e inquietante | il nuovo teaser con Rhea Seehorn lo conferma

Apple TV+ ha rilasciato il nuovo teaser trailer di Pluribus, dramedy sci?fi creata dall'autore di Breaking Bad e Better Call Saul che debutterà il 7 novembre con due episodi. Niente laboratori e deserti bruciati dal sole: nel primo assaggio di Pluribus, Vince Gilligan sposta il suo sguardo in una fantascienza bizzarra e un po' disturbante, costruita su un paradosso irresistibile. Rhea Seehorn - qui ancora più magnetica e tagliente - guida un racconto dove l'infelicità non è solo uno stato d'animo ma una forza capace di ribaltare il mondo. Il teaser trailer rilasciato da Apple TV+ è un tripudio di eleganza ipnotica mixata a un'inquietudine sottopelle e uno humour caustico che alza l'asticella dell'aspettativa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

