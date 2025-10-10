Play for Humanity – Il calcio che unisce Appuntamento il 12 ottobre al Circolo sportivo Stella Azzurra
Il più grande evento di inclusione nel mondo del calcio si chiama “Play for Humanity – Il calcio che unisce” ed è in programma a Roma il 12 ottobre a Roma grazie alla Confederazione Calcistica Italiana con la partecipazione di Enel (main sponsor). Una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà aperta al pubblico gratuitamente con protagonisti sul campo da gioco bambini, persone con diverse tipologie di disabilità e over 50 tutti insieme in un'unica grande festa del calcio maschile e femminile. “Play for Humanity - ha spiegato Andrea Montemurro presidente della Confederazione Calcistica Italiana - nasce con l'obiettivo di abbattere barriere e stereotipi, portando in campo la bellezza della diversità e l'universalità del gioco del calcio come linguaggio comune capace di unire generazioni e culture differenti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
