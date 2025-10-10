Platini su Yildiz | Perché gli allenatori mettono i 10 sulla fascia sinistra? I numeri 10 devono giocare al centro
L’ex calciatore della Juventus Michel Platini, ospite al Festival dello sport di Trento, ha parlato di Kenan Yildiz, nuovo numero 10 bianconero. Il commento di Platini su Yildiz. Platini ha dichiarato, in merito proprio al numero di maglia del giovane calciatore turco: «Lui è un 10 e per me dovrebbe giocare al centro. Non so perché Motta e Tudor lo facciano agire sulle corsie. Purtroppo nel calcio di oggi c’è questa tendenza a spostare i profili di qualità sulla fascia, quando dovrebbero giocare in posizioni più centrali. Lo ripeto da anni, ma nessuno mi ascolta». Per Capello, l’esterno turco è il simbolo della nuova Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
