Platini shock | Avevo firmato con l’Inter prima della Juventus poi ecco cosa è successo…

Michel Platini, leggenda del calcio francese e icona della Juventus, ha svelato un curioso retroscena della sua carriera durante un intervento al Festival dello Sport di Trento. Dal palco, l’ex numero 10 ha raccontato come, prima di vestire il bianconero, fosse in realtà a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter: “ Avevo già firmato con l’Inter “, ha spiegato, “ ma alla fine non potevo arrivare in Italia perché, in quel periodo, il campionato era chiuso agli stranieri. È stato un vero peccato, perché mi sarebbe piaciuto giocare a San Siro con quella maglia “. Platini ha ricordato quei giorni con una punta di nostalgia, sottolineando come le regole di allora hanno cambiato la storia del calcio italiano e la sua stessa carriera: “ In quegli anni non era semplice per noi stranieri entrare nel campionato italiano “, ha raccontato, “ poi, quando le frontiere si sono riaperte, sono arrivato alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

