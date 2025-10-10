Platini | Regalai ad Agnelli il mio Pallone d’oro per i suoi 70 anni

Michel Platini è stato ospite al Festival dello Sport di Trento. Platini e l’aneddoto sui 70 anni dell’avvocato Agnelli. L’ex calciatore della Juventus ha raccontato della festa dei 70 anni dell’avvocato Agnelli, dove si presentò con una scatola: «Agnelli aprì la scatola e dentro c’era il regalo, il mio primo Pallone d’oro. L’avvocato aveva gli occhi sgranati. Mi guardò e mi disse: “Ma è tutto d’oro?” E io gli risposi: “Avvocato, se davvero era tutto d’oro mica glielo regalavo” ». Ha aggiunto: «Quando poi ho fatto io 40 anni, l’Avvocato mi ha regalato un pallone tutto di platino ma io non mi sono azzardato a chiedergli se fosse vero». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

