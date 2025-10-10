Platini | Regalai ad Agnelli il mio Pallone d’oro mi disse | Ma è tutto d’oro? E io | Avvocato se era tutto d’oro mica glielo regalavo
Michel Platini è stato ospite al Festival dello Sport di Trento. Le dichiarazioni di Platini. L’ex calciatore della Juventus ha raccontato della festa dei 70 anni dell’avvocato Agnelli, dove si presentò con una scatola: «Agnelli aprì la scatola e dentro c’era il regalo, il mio primo Pallone d’oro. L’avvocato aveva gli occhi sgranati. Mi guardò e mi disse: “Ma è tutto d’oro?” E io gli risposi: “Avvocato, se davvero era tutto d’oro mica glielo regalavo” ». Ha aggiunto: «Quando poi ho fatto io 40 anni, l’Avvocato mi ha regalato un pallone tutto di platino ma io non mi sono azzardato a chiedergli se fosse vero». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Platini: «Regalai ad Agnelli il mio Pallone d’oro per i suoi 70 anni»
