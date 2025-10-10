Platini | La vita non è bella se non fai gol Il mio ritiro? Vi spiego che è successo

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'evento a lui dedicato al Festival dello Sport di Trento 2025, Michel Platini ha parlato dell'ultima stagione della sua carriera e come ha preso la scelta di ritirarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

platini la vita non 232 bella se non fai gol il mio ritiro vi spiego che 232 successo

© Gazzetta.it - Platini: "La vita non è bella se non fai gol. Il mio ritiro? Vi spiego che è successo"

In questa notizia si parla di: platini - vita

Platini, chiesta la squalifica a vita - La candidatura di Michel Platini a presidente della Fifa &#232; più che mai appesa a un filo. Secondo panorama.it

Platini, contropiede a Mazzocchi: "Questa &#232; una bella cagata di domanda..." - Notti Europee show su Rai1 Divertente siparietto tra Michel Platini e Marco Mazzocchi a Notti Europee, il ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Platini Vita 232 Bella