Platini | La vita non è bella se non fai gol Il mio ritiro? Vi spiego che è successo
Durante l'evento a lui dedicato al Festival dello Sport di Trento 2025, Michel Platini ha parlato dell'ultima stagione della sua carriera e come ha preso la scelta di ritirarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: platini - vita
Michel #Platini al Festival dello Sport: IL NUMERO 10 – “#DelPiero? Sì, lui è stato un grande giocatore, un’immagine della #Juventus. #Pogba ha avuto la 10? Una bella tecnica, ma è un centrocampista, non un 10. #Yildiz? Nessuno mette il numero 10 al c - facebook.com Vai su Facebook
Michel #Platini al ‘Festival dello Sport’: IL NUMERO 10 – “Del Piero? Sì, lui è stato un grande giocatore, un’immagine della Juventus. Pogba ha avuto la 10? Una bella tecnica, ma è un centrocampista, non un 10. Yildiz? Nessuno mette il numero 10 al ce - X Vai su X
Platini, chiesta la squalifica a vita - La candidatura di Michel Platini a presidente della Fifa è più che mai appesa a un filo. Secondo panorama.it
Platini, contropiede a Mazzocchi: "Questa è una bella cagata di domanda..." - Notti Europee show su Rai1 Divertente siparietto tra Michel Platini e Marco Mazzocchi a Notti Europee, il ... Si legge su affaritaliani.it