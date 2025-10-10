Platini che attacco a Infantino! E quella frecciatina all' Italia

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'evento a lui dedicato al Festival dello Sport 2025, Michel Platini non ha usato mezzi termini nel parlare del presidente della Fifa Gianni Infantino e si è lasciato scappare anche una battuta sull'Italia al Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

