Platini | Berlusconi mi voleva al Milan ma gli dissi di no Inter? Ecco come stanno le cose
Durante il Festival dello Sport, Michel Platini, ex Juventus, ha raccontato alcuni retroscena di mercato: ecco quello sul Milan di Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: platini - berlusconi
#Platini svela un retroscena sorprendente su #Berlusconi e il #Milan: le parole #MilanNews #PianetaMilan #SempreMilan #ForzaMilan #CurvaSud #SanSiro #Berlusconi #Platini - X Vai su X
Ah le notti di Champions... Con il babbo che mi ha trasmesso la passione per la Juve, chiamandomi Michele in onore di Michel Platini, in accordo con mio fratello. Mia mamma filo-interista ha dovuto subire lo sgarro. Patriarcato - facebook.com Vai su Facebook
Michel Platini al Festival dello Sport: «Dovevo andare all’Inter, poi mi voleva Berlusconi. Il mio futuro? Sempre nel calcio, con me il Var…» - Michel Platini al Festival dello Sport: «Dovevo andare all’Inter, poi mi voleva Berlusconi. Scrive tuttojuve.com
Platini senza freni: la frecciatina a Tudor su Yildiz, la dura accusa a Infantino e il ricordo di Maradona - Platini senza freni, il ricordo di Maradona, la dura accusa a Infantino, e il messaggio a Yildiz Deve giocare al centro ... Lo riporta sport.virgilio.it