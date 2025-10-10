Pizzeria Negri entrano e rubano incasso | bottino da 500 euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Ammonta circa 500 € il bottino del furto aggravato messo assegno da due persone nella tarda serata di ieri i danni della Pizzeria Negri di Pontecagnano Faiano. Il noto esercizio ristorativo è stato colpito quando ormai non c’erano clienti all’interno della pizzeria e anche la cassa era stata lasciata scoperta. I due con il volto travisato si sono introdotti all’interno della Pizzeria e si sono avventati su una cassetta in legno dove erano presenti contanti. Secondo una prima ricostruzione dei titolari, una cifra che si aggirerebbe intorno ai 500 €. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Battipaglia che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
pizzeria - negri
