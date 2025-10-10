Più fondi dalla Regione Nidi del circondario in arrivo 920mila euro | Puntiamo sul futuro
Il circondario si prepara a ricevere un’importante iniezione di risorse per i servizi dedicati alla prima infanzia. Per l’anno educativo 20252026 arriveranno infatti 920mila euro complessivi destinati al rafforzamento dei servizi 0-3 anni, nell’ambito del bando regionale finanziato con i fondi europei Fse+. Le somme saranno distribuite tra i dieci Comuni del territorio, a partire da Imola, che riceverà 379.566 euro, seguita da Castel San Pietro Terme (101.574), Casalfiumanese (90.882) e Medicina (90.882). E poi ancora Fontanelice (74.844), Borgo Tossignano (69.498), Dozza (37.422), Mordano (26. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
