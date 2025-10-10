Più fondi dalla Regione Nidi del circondario in arrivo 920mila euro | Puntiamo sul futuro

Ilrestodelcarlino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il circondario si prepara a ricevere un’importante iniezione di risorse per i servizi dedicati alla prima infanzia. Per l’anno educativo 20252026 arriveranno infatti 920mila euro complessivi destinati al rafforzamento dei servizi 0-3 anni, nell’ambito del bando regionale finanziato con i fondi europei Fse+. Le somme saranno distribuite tra i dieci Comuni del territorio, a partire da Imola, che riceverà 379.566 euro, seguita da Castel San Pietro Terme (101.574), Casalfiumanese (90.882) e Medicina (90.882). E poi ancora Fontanelice (74.844), Borgo Tossignano (69.498), Dozza (37.422), Mordano (26. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pi249 fondi dalla regione nidi del circondario in arrivo 920mila euro puntiamo sul futuro

© Ilrestodelcarlino.it - Più fondi dalla Regione. Nidi del circondario, in arrivo 920mila euro: "Puntiamo sul futuro"

In questa notizia si parla di: fondi - regione

Sì della Regione. Pioggia di fondi anti-alluvione

Salute mentale, più fondi dalla Regione Lazio

Hub urbani, Fratelli d'Italia all’attacco: “Operazione di facciata, dalla Regione fondi irrisori. Il Comune? Assente”

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Fondi Regione Nidi