Pistoia elezioni regionali | fac simile della scheda elettorale e candidati in corsa
Pistoia, 10 ottobre 2025 – Si vota anche a Pistoia e provincia per rinnovare la Regione Toscana. Si vota per il nuovo presidente e per i consiglieri che comporranno l’assemblea fiorentina. Un momento politico importante in questo autunno 2025. Ecco qui di seguito la scheda elettorale che i cittadini pistoiesi e della provincia si vedranno dare al seggio. Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e l’esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, informa il Comune, l’ ufficio Elettorale, in via Santa 5, sarà aperto con orario continuato: venerdì 10 e sabato 11 ottobre, dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Elezioni regionali: Tomasi, sindaco di Pistoia, sfida Giani alla presidenza della Toscana
Toscana, Alessandro Tomasi (FdI), sindaco di Pistoia, nominato candidato del centrodestra alle elezioni regionali del 12-13 ottobre
