Pisilli show | doppietta del talento della Roma nella vittoria dell’Italia U21 | VIDEO

Serata da incorniciare per Niccolò Pisilli, protagonista assoluto nella vittoria dell’ Italia Under 21 contro la Svezia per 4-0, nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria disputata all’ Orogel Stadium-Dino Manuzzi. La doppietta di Pisilli. Schierato titolare dal commissario tecnico Silvio Baldini al fianco di Lipani e Ndour, il giovane centrocampista della Roma ha sbloccato il match al 12’ con una splendida azione personale: progressione centrale e destro preciso dal limite che si insacca dopo aver colpito il palo. Niccolò Pisilli 12' U21 Euro Qualification Italy U21 1-0 Sweden U21 pic. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

