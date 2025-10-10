Pisa il 5 novembre alla Feltrinelli la presentazione del libro di Carolina Anna Falbo
Appuntamento con la poesia il 5 novembre alle 17:30 alla Libreria Feltrinelli di Corso Italia, dove verrà presentata la raccolta poetica di Carolina Anna Falbo, pisana d'adozione, dal titolo "La distrazione che ci rende dissimili", edito da Controluna. Dialogherà con l'autrice lo scrittore e critico Ivano Mugnaini. Carolina Anna Falbo, nata a Torino e cresciuta in Calabria, insegna in un istituto scolastico a Pisa, dove è arrivata a 19 anni per gli studi universitari. "La distrazione che ci rende dissimili" è la sua prima raccolta poetica, frutto di "anni di scrittura, emozioni e vissuti personali", spiega l'autrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
