Pisa capitale del web Via all’Internet Festival 13 location oltre 100 eventi
Quindici anni di Internet Festival (If) sono passati in un click. Fino al 12 ottobre, Pisa torna ad essere fulcro del web con un "Festival che ormai la gente si aspetta, cerca, si incuriosisce": dice Claudio Giua direttore di If. Chi siamo quando ci specchiamo nello schermo dello smartphone? Cosa resta della nostra identità quando algoritmi ed intelligenza artificiale predicono i nostri comportamenti prima ancora che li pensiamo? Come guidare lo sviluppo tecnologico mettendo al centro ciò che ci rende davvero umani. Gli appuntamenti sono decine con quasi 100 ospiti nazionali ed internazionali, che animeranno tredici luoghi simbolo della città: università, musei, centri congressi, cinema e nuovamente, dopo qualche anno, il Teatro Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pisa - capitale
Settembre è Anima Mundi: Pisa ancora capitale della musica sacra
Pisa capitale della musica sacra: il programma di 'Anima mundi'
Pisa per quattro giorni capitale italiana delle neuroscienze
Internet Festival 2025: Pisa capitale del digitale tra etica, identità e intelligenza artificiale Da oggi a domenica 12 ottobre, quattro giorni di incontri gratuiti con esperti, scienziati e artisti da tutto il mondo. https://cascinanotizie.it/internet-festival-2025-pisa-capitale- - X Vai su X
Si tratterebbe di un'assistente di volo residente a Pisa ma nato nella Capitale - facebook.com Vai su Facebook
Pisa capitale del web. Via all’Internet Festival 13 location, oltre 100 eventi - La quindicesima edizione della kermesse che si interroga su tutto ciò che nello sviluppo tecnologico ci rende davvero umani: con tanti super- Come scrive msn.com