Pisa capitale del web Via all’Internet Festival 13 location oltre 100 eventi

Quindici anni di Internet Festival (If) sono passati in un click. Fino al 12 ottobre, Pisa torna ad essere fulcro del web con un "Festival che ormai la gente si aspetta, cerca, si incuriosisce": dice Claudio Giua direttore di If. Chi siamo quando ci specchiamo nello schermo dello smartphone? Cosa resta della nostra identità quando algoritmi ed intelligenza artificiale predicono i nostri comportamenti prima ancora che li pensiamo? Come guidare lo sviluppo tecnologico mettendo al centro ciò che ci rende davvero umani. Gli appuntamenti sono decine con quasi 100 ospiti nazionali ed internazionali, che animeranno tredici luoghi simbolo della città: università, musei, centri congressi, cinema e nuovamente, dopo qualche anno, il Teatro Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

