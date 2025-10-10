pisa abbattuti i pini dietro il palazzo del tribunale proteste del quartiere

Pisa, 10 ottobre 2025 – Se per i pini di Roma non li spezza la vita, per quelli di Pisa ci ha pensato l’Ufficio Verde del Comune. Ieri infatti sono iniziati i lavori di rimozione di due pini adiacenti al Tribunale che, secondo una relazione tecnica di Euroambiente Srl - la ditta che gestisce la manutenzione del verde pubblico - presentavano “rischio di caduta molto elevato, in quanto la loro instabilità, unita alla vicinanza di marciapiedi, fermate dell’autobus, strada e parcheggio, poteva causare gravi danni a persone o cose”. Una decisione che ha scatenato polemiche tra i residenti del quartiere San Francesco, “furiosi per quanto accaduto”, che hanno scritto all’Ufficio Verde comunale per chiedere chiarimenti su quella che definiscono una “devastazione ambientale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

