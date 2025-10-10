Pioggia | come è andata l’estate Il bilancio di Arpa
Nella bergamasca la sesta stagione più piovosa del periodo 1991-2020, con un’anomalia in termini di quantità del +30%. Il 28 agosto si sono abbattuti 42mila fulmini sulla Lombardia. Si sperimentano radar per prevedere gli eventi estremi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Nubifragio e allagamenti a Salerno, Pessolano (Oltre): "Pochi minuti di pioggia e la città è andata in tilt"
*[RUOTE SOTTO LA PIOGGIA]* La quinta edizione di "Ruote nella Storia" è andata in strada nonostante il maltempo, con 40 auto storiche partecipanti. L'evento celebra la storia d'Italia attraverso i motori. Culminando in un pranzo sociale sul lago.
Durante le celebrazioni per la Festa Nazionale cinese uno spettacolo di migliaia di droni è andato fuori controllo causando il panico. Luci, fuochi d'artificio e tanta tecnologia andata in scena sul fiume Liuyang si è trasformata in una pioggia di fuoco
