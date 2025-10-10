Pio Esposito Inter l’Atalanta ci aveva provato sul serio | la rivelazione

Un interessante retroscena di mercato è stato svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, riguardante una possibile trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Durante le negoziazioni, l'Atalanta ha avanzato una proposta sorprendente: "Ma voi, in cambio di Lookman, ce lo date Pio Esposito?". Questa richiesta, che potrebbe sembrare provocatoria, mette in luce l'importanza e il valore di Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter che sta iniziando a farsi notare in prima squadra.

