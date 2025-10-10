Pinerolo il duo d' eccezione Nordio e Sciortino in concerto all' Accademia di Musica
Dopo il successo della serata inaugurale che ha visto la magistrale esibizione del pianista Alexander Kobrin, accolto da un pubblico numeroso e variegato, la Stagione concertistica 2025-2026 Ascolti della Fondazione Accademia di Musica prosegue tenendo alto il prestigio dei nomi in cartellone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
