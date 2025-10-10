Piller Cottrer Valbusa e Zorzi | la staffetta delle meraviglie Rivivi l' evento integrale
Dalla Filarmonica del Festival di Trento, l’evento con Pietro Piller Cottrer, Fulvio Valbusa e Cristian Zorzi, ori olimpici nella staffetta di sci di fondo a Torino 2006, e l’allenatore Giuseppe Chenetti. Conduce Stefano Arcobelli. Rivivi l'evento integralmente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: piller - cottrer
Piller Cottrer snc | Sappada - facebook.com Vai su Facebook
Italia d'oro nello sci di fondo in staffetta - Trascinata da due frazioni spettacolari di Pietro Piller Cottrer (la terza) e di Christian Zorzi (la quarta), l'Italia ha dominato la 4x10 km di Sci di Fondo olimpica di Pragelato ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it