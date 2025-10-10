Pietrelcina Scocca | Proponiamo di destinare alle famiglie meno abbienti la legna degli alberi abbattuti in centro
Tempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione comunale di Pietrelcina ha deciso di procedere all’abbattimento di 33 alberi di arredo urbano, tra cui diversi pini e cipressi presenti nell’area del campo sportivo, ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità. Sulla questione interviene il gruppo consiliare di Minoranza “Avanti”, che solleva un tema di gestione e propone una soluzione di carattere sociale e ambientale. «Abbiamo chiesto alla Giunta come sarà smaltita la legna derivante da questi abbattimenti, poiché nella Determina di affidamento del servizio non è menzionato lo smaltimento del materiale vegetale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
