Pietrelcina Scocca | Proponiamo di destinare alle famiglie meno abbienti la legna degli alberi abbattuti in centro

L'Amministrazione comunale di Pietrelcina ha deciso di procedere all'abbattimento di 33 alberi di arredo urbano, tra cui diversi pini e cipressi presenti nell'area del campo sportivo, ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità. Sulla questione interviene il gruppo consiliare di Minoranza "Avanti", che solleva un tema di gestione e propone una soluzione di carattere sociale e ambientale. «Abbiamo chiesto alla Giunta come sarà smaltita la legna derivante da questi abbattimenti, poiché nella Determina di affidamento del servizio non è menzionato lo smaltimento del materiale vegetale".

