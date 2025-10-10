Il Ritorno del Diablo Tour 2025 sarà l’occasione per tutti gli appassionati del rock di festeggiare insieme a Piero Pelù (nella foto) ben quattro anniversari: 40 anni di ’Desaparecido’, 35 anni di ’El Diablo’, 30 anni di ’Spirito’ e 25 anni di ’Né buoni né cattivi’. Stasera alle 21 il tour fa tappa alla Casa del Popolo di Grassina (FI). La data era prevista al Viper Theatre, ma l’incendio che ha devastato il club ha reso necessario il cambio di location. Insieme a Pelù ci saranno i suoi ’Bandidos’ (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli ’Mitraglia’ alla batteria e Max Gelsi ’Sigel’ al basso) e un super guest: il mitologico Antonio Aiazzi, detto ’il Don’, che sarà alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piero Pelù. La potenza del rock con il Ritorno del Diablo Tour