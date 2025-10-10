Piero Pelù il trailer e la locandina del film Rumore dentro

Il trailer e la locandina di Piero Pelù. Rumore dentro, film che sarà presentato con tre incontri speciali a Firenze, Milano e Roma. Piero Pelù. Rumore dentro (titolo internazionale: Noise Inside. Don’t call me a Rock Star ), il racconto intimo diretto dal regista Francesco Fei su un capitolo cruciale nella vita dell’icona del rock italiano Piero Pelù, sarà presentato in anteprima il 5 novembre alle 21.30 al Festival dei Popoli di Firenze con un incontro speciale. Inoltre, il 6 novembre ore 20.00 a Milano presso Anteo Palazzo del Cinema e il 7 novembre ore 20.00 a Roma presso Cinema Barberini Piero Pelù e Francesco Fei saranno presenti per i saluti in sala. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

