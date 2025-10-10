Piero della Francesca Una notte al museo e tutti gli eventi di oggi
La scrittrice Paola Pozzolo presenta il libro “Guado, l'enigma di Piero della Francesca”
Nuova palestra per l’Istituto Comprensivo Piero della Francesca
Presentato il libro “Guado, l’enigma di Piero della Francesca”
Nel silenzio della luce di Piero della Francesca si nasconde il segreto del Rinascimento. Scopri il pittore che ha dato forma alla calma e alla perfezione. giovedì 9 ottobre ore 15.30-17.30 corso online Prof.ssa Ilaria Mautone - facebook.com Vai su Facebook
Casa di Piero della Francesca, la prestigiosa dimora-museo del grande artista - museo che non tutti conoscono: si tratta della dimora in cui nacque, visse e poi morì il grande artista Piero della Francesca, uno degli esponenti più illustri del ... Si legge su dilei.it
Il Museo di Sansepolcro ha reso omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri, Piero della Francesca - Arezzo, 14 ottobre 2024 – Il 12 ottobre, in occasione dell’anniversario della morte del celebre artista rinascimentale, i visitatori hanno potuto partecipare ad interessanti visite guidate speciali. Riporta lanazione.it