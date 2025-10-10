Picchia la compagna 37enne arrestato dai carabinieri

Momenti di tensione in un’abitazione di via Federico Verdinois, a Caserta, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: picchia - compagna

Picchia la compagna e cade dal secondo piano: arrestato

Picchia selvaggiamente i poliziotti e la compagna a Mantova, fratture alle ossa per la donna

Violenta e picchia a sangue la compagna a Varese, i carabinieri lo fermano: arrestato un 36enne

Picchia la compagna e prende a calci il passeggino, condannato riberese https://ift.tt/6cTSJLs - X Vai su X

Picchia la compagna che vive con lui in strada. Il cane la difende e lui lo maltratta con calci e spaccandogli perfino addosso una sedia. E’ l’ultimo di una serie di ripetute violenze che mette in atto un senza tetto a Napoli. Vittima una povera donna e il cane. In gi - facebook.com Vai su Facebook

Agropoli, picchia la moglie con un bastone: arrestato 37enne per maltrattamenti e lesioni - Nel pomeriggio di venerdì, ad Agropoli, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 37enne, ... Si legge su ilgiornalelocale.it

Picchia la moglie con un bastone da passeggio: 37enne arrestato in Cilento - L'uomo è stato arrestato dai carabinieri ad Agropoli, nel Salernitano, con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali ... Riporta fanpage.it