Piazze per Gaza perché è un errore giudicare un movimento sociale dai suoi membri marginali

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Simone Millimaggi Mi trovo a considerare la natura della partecipazione collettiva e la fallacia epistemica insita nel giudicare un fenomeno sociale complesso attraverso il campione arbitrario e spesso caricaturale dei suoi partecipanti più marginali o meno eloquenti. Riconosco in questo approccio critico una forma di riduzionismo che, sebbene psicologicamente rassicurante per chi lo pratica, tradisce una fondamentale incomprensione della dialettica storica e sociale. La mia analisi muove dall’assioma che qualsiasi movimento di massa, in quanto fenomeno organico e non ideale, è per sua stessa costituzione eterogeneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

