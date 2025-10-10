Piazze per Gaza perché è un errore giudicare un movimento sociale dai suoi membri marginali
di Simone Millimaggi Mi trovo a considerare la natura della partecipazione collettiva e la fallacia epistemica insita nel giudicare un fenomeno sociale complesso attraverso il campione arbitrario e spesso caricaturale dei suoi partecipanti più marginali o meno eloquenti. Riconosco in questo approccio critico una forma di riduzionismo che, sebbene psicologicamente rassicurante per chi lo pratica, tradisce una fondamentale incomprensione della dialettica storica e sociale. La mia analisi muove dall’assioma che qualsiasi movimento di massa, in quanto fenomeno organico e non ideale, è per sua stessa costituzione eterogeneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: piazze - gaza
Cgil mobilita le piazze il 6 settembre per pace e aiuti a Gaza
Sciopero e presidio per Gaza: Cgil organizza una mobilitazione nelle piazze italiane
Festival di Open, Olmert con Al Kidwa: «Servono uomini e donne con il coraggio della pace nelle piazze di Israele e a Gaza» – Il video
Perché le piazze sono piene per Gaza? Perché certe certe cose sono difficili da spiegare e da capire e certe altre invece sono facilissime, ed è inutile che i giornalisti e gli influencer prezzolati e in malafede si affannino a negare la realtà. La realtà è che a Gaz - facebook.com Vai su Facebook
Le piazze per Gaza e per la Flotilla, lo sciopero generale e molto altro nello #spiegoneschianchi a #propagandalive @fraschianchi - X Vai su X