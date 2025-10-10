Piazza Viva a Bari giochi letture e performance artistiche per bambini e famiglie
Sabato 11 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18.30, “Piazza Viva - La piazza che rinasce insieme a noi”, l’evento ideato e promosso dall’assessorato comunale alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili per trasformare, grazie alla collaborazione di una serie di realtà del welfare. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: piazza - viva
VIDEO | "Viva Maria!", la trionfale partenza della Vara da piazza Castronovo
Campani spenge le critiche: "Piazza Pascoli sarà viva come vogliono i residenti"
Piazza senza più Libertà. Arco in gabbia e cantieri: "Era viva e monumentale. Ora ci si stringe il cuore"
Con lo slogan "Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese” la piazza è considerata violenta, viste anche le guerriglie della scorsa settimana - facebook.com Vai su Facebook
Bari, inaugurata la nuova area giochi di piazza Umberto: entro settembre pronta la seconda parte - La nuova struttura ludica comprende due torri collegate da un ponte, una scala in legno con gradini antiscivolo, tre scivoli e un pannello tris inclusivo Da questa mattina i bambini e le famiglie di ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, Piazza Umberto avrà un nuovo parco giochi: partiti i lavori di riqualificazione - L’intervento è finanziato con un importo di circa 28mila euro, nell’ambito dell’accordo quadro per i lavori di ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it