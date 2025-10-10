Piazza Garibaldi | Via alla ' zona rossa' c' è la firma del prefetto | controlli più intensi e allontanamento di chi spaccia e delinque
La firma annunciata settimane fa è arrivata: piazza Garibaldi è a tutti gli effetti ‘zona rossa’. Lo scorso 7 ottobre, ovvero il giorno successivo all’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, il prefetto Giancarlo Dionisi ha infatti messo ‘nero su bianco’ quanto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
