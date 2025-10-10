Piano viabilità per le strade provinciali dieci milioni di euro per la messa in sicurezza
“ Esprimo soddisfazione per aver collaborato, nella mia qualità di consigliere metropolitano e capogruppo della Lega, al Piano Viabilità da 10 Milioni di Euro con interventi strategici, su Strade Provinciali in Area Pedemontana, Acese e Calatino. Un primo passo per la riqualificazione e messa in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: piano - viabilit
Crema. In consiglio comunale piano di zona e viabilità - facebook.com Vai su Facebook
Catania, interventi per quasi 10 milioni per lavori sulle strade provinciali. Anzalone (FI): “manteniamo l’impegno per il recupero della viabilità” - Sono otto i progetti, per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro, destinati alla riqualificazione di diverse strade provinciali della Città metropolitana di Catania. Da strettoweb.com
“Piano Strade”, la Regione Campania stanzia un miliardo per i Comuni - Con il Piano Strade la Regione Campania punta a rilanciare la mobilità, garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ridare ossigeno ai Comuni ... Segnala 2anews.it