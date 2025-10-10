Piano viabilità per le strade provinciali dieci milioni di euro per la messa in sicurezza

Cataniatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Esprimo soddisfazione per aver collaborato, nella mia qualità di consigliere metropolitano e capogruppo della Lega, al Piano Viabilità da 10 Milioni di Euro con interventi strategici, su Strade Provinciali in Area Pedemontana, Acese e Calatino. Un primo passo per la riqualificazione e messa in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piano - viabilit

Catania, interventi per quasi 10 milioni per lavori sulle strade provinciali. Anzalone (FI): “manteniamo l’impegno per il recupero della viabilità” - Sono otto i progetti, per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro, destinati alla riqualificazione di diverse strade provinciali della Città metropolitana di Catania. Da strettoweb.com

piano viabilit224 strade provinciali“Piano Strade”, la Regione Campania stanzia un miliardo per i Comuni - Con il Piano Strade la Regione Campania punta a rilanciare la mobilità, garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ridare ossigeno ai Comuni ... Segnala 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Piano Viabilit224 Strade Provinciali