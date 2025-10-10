Piano viabilità per le strade provinciali dieci milioni di euro per la messa in sicurezza

“ Esprimo soddisfazione per aver collaborato, nella mia qualità di consigliere metropolitano e capogruppo della Lega, al Piano Viabilità da 10 Milioni di Euro con interventi strategici, su Strade Provinciali in Area Pedemontana, Acese e Calatino. Un primo passo per la riqualificazione e messa in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it