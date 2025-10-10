Piano Trump per Gaza poche certezze e molti i lati ancora oscuri
Un piano destinato a portare la pace a Gaza? O un cessate il fuoco molto appoggiato a livello internazionale, ma di scarsa prospettiva politica, che favorirà gli interessi di pochi speculatori, lasciando i Palestinesi nel limbo? In questi giorni i giudizi sul Piano Trump, presentato il 29 settembre alla Casa Bianca e appena approvato da Hamas agli incontri di Sharm el-Sheik, si sono polarizzati su queste due posizioni. Un effetto scontato, dati gli ampi spazi di indeterminatezza che i 20 punti elaborati da The Donald lasciano aperti. I punti critici del Piano Trump. Al di là degli effetti immediati sicuramente positivi come la fine delle ostilità, il rilascio degli ostaggi e la non annessione della Striscia di Gaza, il Piano presenta evidenti criticità.
