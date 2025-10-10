Tempo di lettura: 3 minuti La Regione Campania ha approvato la graduatoria del programma “Completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”, un intervento strategico del valore complessivo di 1 miliardo di euro, finanziato a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e del PR FESR Campania 2021–2027. Si tratta di un piano di portata storica e senza precedenti, che punta a migliorare la sicurezza, la qualità e la funzionalità della rete viaria regionale attraverso interventi immediatamente cantierabili: dalla messa in sicurezza delle infrastrutture al collegamento con i principali nodi urbani e turistici, fino alla riduzione del rischio idrogeologico e alla riqualificazione delle opere d’arte stradali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piano strade, l’annuncio di Mortaruolo: “Quasi 139 milioni per il Sannio”. Tutti i comuni