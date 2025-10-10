Piano spiaggia vogliamo esserci
Sguardi puntati sulla spiaggia che verrà. Sul percorso avviato nei giorni scorsi dal comune di Gabicce Mare per la redazione del piano che ha l’ambizione di definire l’assetto futuro della spiaggia, viene ora chiesto da più parti l’ampliamento della platea dei soggetti invitati a partecipare. Al confronto sulla revisione dell’attuale strumento di pianificazione risalente agli anni ’90 e aggiornato nel 2004, sono stati finora chiamati gli operatori che hanno attività commerciali e di ristorazione sull’area demaniale e i balneari. Ma non gli albergatori, che reclamano adesso la possibilità di dire la loro opinione in materia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: piano - spiaggia
Piano spiaggia ancora nella bufera. I bagnini di Cattolica: "Va rivisto"
Costruzioni accorpate, mare più visibile e incremento delle superfici di spiaggia libera. Ecco il nuovo Piano dell'arenile
Piano Spiaggia, il Sib insorge: "Vanno apportate delle modifiche. Aperti al dialogo col Comune per migliorarlo"
Trilocale piano terra con giardino a 50 m dalla spiaggia! VENDESI Proponiamo un appartamento di mq. 50 circa posto al piano terra di uno stabile fronte mare con accesso diretto alla spiaggia collocato nella zona di Lido dei Pini, a pochi passi da t - facebook.com Vai su Facebook
Il piano spiaggia sbarca in un consiglio rovente - "Un piano per la spiaggia del futuro": così la sindaca Franca Foronchi ieri ha rilanciato la linea dell’amministrazione comunale per l’arenile di Cattolica sui social. Da ilrestodelcarlino.it