Piano spiaggia vogliamo esserci

Ilrestodelcarlino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sguardi puntati sulla spiaggia che verrà. Sul percorso avviato nei giorni scorsi dal comune di Gabicce Mare per la redazione del piano che ha l’ambizione di definire l’assetto futuro della spiaggia, viene ora chiesto da più parti l’ampliamento della platea dei soggetti invitati a partecipare. Al confronto sulla revisione dell’attuale strumento di pianificazione risalente agli anni ’90 e aggiornato nel 2004, sono stati finora chiamati gli operatori che hanno attività commerciali e di ristorazione sull’area demaniale e i balneari. Ma non gli albergatori, che reclamano adesso la possibilità di dire la loro opinione in materia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

piano spiaggia vogliamo esserci

© Ilrestodelcarlino.it - "Piano spiaggia, vogliamo esserci"

In questa notizia si parla di: piano - spiaggia

Piano spiaggia ancora nella bufera. I bagnini di Cattolica: "Va rivisto"

Costruzioni accorpate, mare più visibile e incremento delle superfici di spiaggia libera. Ecco il nuovo Piano dell'arenile

Piano Spiaggia, il Sib insorge: "Vanno apportate delle modifiche. Aperti al dialogo col Comune per migliorarlo"

Il piano spiaggia sbarca in un consiglio rovente - "Un piano per la spiaggia del futuro": così la sindaca Franca Foronchi ieri ha rilanciato la linea dell’amministrazione comunale per l’arenile di Cattolica sui social. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Piano Spiaggia Vogliamo Esserci