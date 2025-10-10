Piano di Trump per Gaza | firmato l’accordo solo per la prima fase Tutti i nodi ancora da sciogliere

Lidentita.it | 10 ott 2025

Occorre prudenza.L'equilibrio è molto fragile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

piano trump gaza firmatoIsraele approva piano di pace per Gaza. Cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi - Ministri di estrema destra si oppongono, mentre il piano prevede il ritiro parziale delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. Da italiaoggi.it

piano trump gaza firmatoGaza, il governo di Israele approva il piano di pace: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Fermata la guerra» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Lo riporta ilgazzettino.it

