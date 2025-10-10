Piano di Trump per Gaza | firmato l’accordo solo per la prima fase Tutti i nodi ancora da sciogliere

Occorre prudenza.L'equilibrio è molto fragile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Piano di Trump per Gaza: firmato l’accordo solo per la prima fase. Tutti i nodi ancora da sciogliere

In questa notizia si parla di: piano - trump

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra

Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video

La Casa Bianca ha diffuso il piano di Donald Trump per la pace a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

I meriti del Piano di pace di Trump https://24plus.ilsole24ore.com/art/i-meriti-piano-pace-trump-AH7j2G4C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1759991231… - X Vai su X

Israele approva piano di pace per Gaza. Cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi - Ministri di estrema destra si oppongono, mentre il piano prevede il ritiro parziale delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. Da italiaoggi.it

Gaza, il governo di Israele approva il piano di pace: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Fermata la guerra» - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas ... Lo riporta ilgazzettino.it