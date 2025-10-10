Piano di pace Gaza il ruolo di Kushner genero sionista di Trump | mediatore ma ha 10% di Phoenix società insediamenti israeliani in Cisgiordania

Jared Kushner è tornato al centro della diplomazia mediorientale: tra ruoli politici e investimenti in Phoenix Holdings, il suo intreccio tra finanza e pace solleva conflitti d’interesse Nelle trattative per il "piano di pace" per Gaza firmato da Hamas e Israele c'è stato anche Jared Kushner,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Piano di pace" Gaza, il ruolo di Kushner, genero sionista di Trump: "mediatore" ma ha 10% di Phoenix, società insediamenti israeliani in Cisgiordania

