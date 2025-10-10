Piano di pace Gaza il ruolo di Kushner genero sionista di Trump | mediatore ma ha 10% di Phoenix società insediamenti israeliani in Cisgiordania
Jared Kushner è tornato al centro della diplomazia mediorientale: tra ruoli politici e investimenti in Phoenix Holdings, il suo intreccio tra finanza e pace solleva conflitti d’interesse Nelle trattative per il "piano di pace" per Gaza firmato da Hamas e Israele c'è stato anche Jared Kushner,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: piano - pace
Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo
Il contributo che avete dato al piano di pace di Trump è nullo, il contributo che avete dato al genocidio è tanto continuando a fare affari con il criminale Netanyahu. Fermatevi per il bene dell’Italia. - facebook.com Vai su Facebook
Speriamo che il piano di pace regga. Per mille motivi. Intanto, per fortuna, la vergognosa narrazione su @FranceskAlbs sta lentamente cambiando. Sarebbe bello che chi l’ha glorificata facesse un bel mea culpa. Ma non ne vedremo, statene certi - X Vai su X
Dall’amnistia per Hamas fino al ruolo di Tony Blair: i 20 punti del piano di pace per Gaza - Dall'amnistia per Hamas alla nuova governance, ecco tutti i dettagli del piano di pace per Gaza mediato dagli Stati Uniti ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Giorgia Meloni pronta a volare in Egitto per l’accordo su Gaza: il vero motivo - In Egitto si fa la storia grazie a Trump e Giorgia Meloni vuole esserci. Riporta newsmondo.it