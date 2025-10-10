. Contaminati 6 marchi su 8: ecco quali e le possibili conseguenze. Sei marchi di acqua minerale su otto sono contaminati da acido trifluoroacetico ( Tfa ).. Greenpace Italia ha preso in esame alcune marche note di acqua minerale, sottoponendole all’indagine che prevedeva la ricerca delle molecole di Pfas al loro interno: Ferrarelle, Levissima, Panna, Rocchetta, San Benedetto, San Pellegrino, Sant’Anna e Uliveto. . L’indagine di Greenpeace Italia ha previsto l’acquisto di sedici bottiglie di acqua minerale dei marchi più diffusi nel Paese e l’invio delle bottiglie a due diversi laboratori, otto in Italia e otto in Germania, per testare l’eventuale presenza di Pfas. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Pfas nell’acqua minerale, contaminati 6 marchi