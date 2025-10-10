PFAS la class action che divide il Veneto uno sciacallaggio

Non è ancora uscita dai tribunali, la lunga vicenda dei Pfas che coinvolge 150 mila persone nel Veneto, che si sposta su un nuovo terreno di scontro: quello del risarcimento civile. A riaccendere la miccia è la società Finanziamento del Contenzioso Spa, nata a Brescia e specializzata in litigation funding, la pratica con cui un . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - PFAS, la class action che divide il Veneto “uno sciacallaggio”

