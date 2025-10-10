Pestato dal branco lieve miglioramento per Gaetano | la prognosi resta riservata

Tempo di lettura: 2 minuti Restano gravi ma in lieve miglioramento le condizioni di Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio vittima di una brutale aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi davanti a una discoteca di Montesarchio. Il giovane è stato colpito alla testa con una mazza da baseball, riportando una frattura cranica devastante. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale ‘ San Pio ‘ di Benevento, dove è stato sottoposto a un duplice intervento chirurgico per ridurre la pressione intracranica. Stamani, presso il Padiglione Santa Teresa dell’Unità Operativa Complessa di Neurorianimazione, si è tenuto un incontro con la stampa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

