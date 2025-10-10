Pescara un femminicidio annunciato via social e confessato al barista | Pronta la valigia per il carcere

Un femminicidio che si carica di nuove ombre e che si avvolge nell’inquietudine. E’ in provincia di Pescara, a Lettomanoppello che Clelia Mancini, 66 anni, è stata uccisa per mano del suo ex marito, Antonio Mancini, 70 anni, uccisa in strada a colpi di pistola, appena fuori da una farmacia. Un delitto costellato di dettagli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

