Pescara l’ex marito e il femminicidio annunciato sui social È pronta la valigia per il carcere

Open.online | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva scritto tutto, nero su bianco. « È pronta la valigia per andare in carcere ». Poche parole pubblicate sui social, che oggi suonano come una condanna annunciata. Ieri mattina, giovedì 9 ottobre, Antonio Mancini, 70 anni, ha ucciso   l’ex moglie, Cleria Mancino, 66, sparandole in strada davanti a una farmacia del paese, a Lettomanoppello, nel Pescarese. Poi ha aspettato l’arrivo dei carabinieri, senza tentare la fuga. Il figlio della vittima, Camillo, non riesce a darsi pace. «Sapevano che aveva una pistola. L’ho segnalato più volte, ma nessuno ha fatto nulla», ha raccontato al Tgr Abruzzo. 🔗 Leggi su Open.online

