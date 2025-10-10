Pescara convocata importante assemblea dei soci

Il Pescara guarda al presente, che parla di un campionato partito in sordina ma che nella seconda metà di ottobre già vive uno snodo importante, ma anche al futuro, con la rinnovata idea stadio e novità nella stanza dei bottoni. Sono quindi giorni caldi per la società presieduta da Daniele. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: pescara - convocata

I convocati di Vivarini per la Sampdoria Le scelte del tecnico del Pescara - facebook.com Vai su Facebook

Samp-Pescara, convocati ? - X Vai su X

Sebastiani: "Il Pescara è osservato da tanti fondi e sullo stadio potrebbero esserci potenziali investitori" - Uno sguardo al presente, che vede il Pescara essere partito nel nuovo campionato di B in modo altalenante, e uno al futuro, con la nuova assemblea dei soci in programma, le continue voci di ingressi u ... Riporta today.it

Pescara, Vivarini: "Manca uno step importante, ma abbiamo fatto la nostra partita" - Il Pescara non riesce a ripetere la vittoria contro il Rimini e vede arrestarsi il proprio percorso in Coppa Italia. Secondo tuttomercatoweb.com