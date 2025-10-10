Pescara convocata importante assemblea dei soci

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pescara guarda al presente, che parla di un campionato partito in sordina ma che nella seconda metà di ottobre già vive uno snodo importante, ma anche al futuro, con la rinnovata idea stadio e novità nella stanza dei bottoni.  Sono quindi giorni caldi per la società presieduta da Daniele. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pescara - convocata

pescara convocata importante assembleaSebastiani: "Il Pescara è osservato da tanti fondi e sullo stadio potrebbero esserci potenziali investitori" - Uno sguardo al presente, che vede il Pescara essere partito nel nuovo campionato di B in modo altalenante, e uno al futuro, con la nuova assemblea dei soci in programma, le continue voci di ingressi u ... Riporta today.it

Pescara, Vivarini: "Manca uno step importante, ma abbiamo fatto la nostra partita" - Il Pescara non riesce a ripetere la vittoria contro il Rimini e vede arrestarsi il proprio percorso in Coppa Italia. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pescara Convocata Importante Assemblea