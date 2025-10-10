Pescara 60enne uccisa a colpi di pistola dall' ex marito davanti al nipote 12enne l' uomo arrestato dopo essersi barricato in un bar
Dopo l’omicidio, l’uomo è fuggito in auto fino a Turrivalignani, dove si è barricato in un bar e ha continuato a sparare, colpendo un’auto parcheggiata Nel tardo pomeriggio del 9 ottobre 2025, il piccolo comune di Lettomanoppello, in provincia di Pescara, è stato teatro di un drammatico omici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
